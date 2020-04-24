Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В доме престарелых в Одессе 5 больных на COVID-19

Пятница, 24 апреля 2020, 16:02
В доме престарелых в Одессе 5 больных на COVID-19

Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров рассказал, что в заведении для пожилых людей в Одессе пять человек заболели COVID-19, из них трое - медработники.

Источник: брифинг Одесской ОГА

Прямая речь: "Эпидситуация осложняется регистрацией семейных очагов и очагов в лечебно-профилактических учреждениях и заведениях закрытого типа. Так, зарегистрировано в доме престарелых в Одессе - пять человек, в том числе три медицинских работника.

Первый случай заболевания в заведении был зарегистрирован 17 апреля, проведено обследование всех контактных лиц. В четырех из них подтверждено коронавирусную инфекцию".

Детали: По его словам, инфекция попала в заведение из-за несоблюдения персоналом карантинных мероприятий.

Он добавил, что семейных очагов в Одесской области уже 15.

Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019Одесская областьОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
Все новости...
Реклама: