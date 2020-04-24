Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров рассказал, что в заведении для пожилых людей в Одессе пять человек заболели COVID-19, из них трое - медработники.

Источник: брифинг Одесской ОГА

Прямая речь: "Эпидситуация осложняется регистрацией семейных очагов и очагов в лечебно-профилактических учреждениях и заведениях закрытого типа. Так, зарегистрировано в доме престарелых в Одессе - пять человек, в том числе три медицинских работника.

Первый случай заболевания в заведении был зарегистрирован 17 апреля, проведено обследование всех контактных лиц. В четырех из них подтверждено коронавирусную инфекцию".

Детали: По его словам, инфекция попала в заведение из-за несоблюдения персоналом карантинных мероприятий.

Он добавил, что семейных очагов в Одесской области уже 15.