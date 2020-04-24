МОЗ планує масштабний телеміст з американськими медиками

177 переглядів
П'ятниця, 24 квітня 2020, 16:41

Міністерство охорони здоров'я планує провести телеміст між українськими медиками, які повернулися з Італії, медиками США та лікарями, які борються з COVID-19 в Україні.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу

Пряма мова: "Ми провели вже 2 телемости з китайськими колегами. Наступного тижня плануємо проведення у широкому форматі, орієнтуємося на 500 учасників, телемоста за участі наших лікарів, які повернулися з Італії, і колег зі США".

Деталі: За її словами, Італія і США – це країни, де був найвищий рівень захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції і цей досвід є надзвичайно цінним для українських медиків.

Альона Мазуренко, УП
Теми: МОЗ охорона здоров'я коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Карантин зніматимуть у 5 етапів – МОЗ 24 квітня 2020, 10:57
З Італії повернулися українські лікарі – здорові і проходять обсервацію   24 квітня 2020, 10:25
Призовників до армії пускатимуть лише після обсервації – МОЗ 24 квітня 2020, 10:25
Усі новини
Головні новини
Мовний омбудсмен звільняється: пів року без зарплати
У Грузії попередили Київ: призначення Саакашвілі може ускладнити відносини
Рада відкрила шлях для швидкого розгляду "антиколомойського" закону
Саакашвілі не вдалося переконати "слуг", доведеться ще шукати голоси – джерела
Усі новини
здоров'я

26 способів покращити свою імунну систему вдома

Освіта

Корисний карантин: навчіться першої медичної допомоги онлайн