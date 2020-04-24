МОЗ планує масштабний телеміст з американськими медиками

Міністерство охорони здоров'я планує провести телеміст між українськими медиками, які повернулися з Італії, медиками США та лікарями, які борються з COVID-19 в Україні.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу

Пряма мова: "Ми провели вже 2 телемости з китайськими колегами. Наступного тижня плануємо проведення у широкому форматі, орієнтуємося на 500 учасників, телемоста за участі наших лікарів, які повернулися з Італії, і колег зі США".

Деталі: За її словами, Італія і США – це країни, де був найвищий рівень захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції і цей досвід є надзвичайно цінним для українських медиків.