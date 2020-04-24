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МОЗ планує масштабний телеміст з американськими медиками

П'ятниця, 24 квітня 2020, 16:41
МОЗ планує масштабний телеміст з американськими медиками

Міністерство охорони здоров'я планує провести телеміст між українськими медиками, які повернулися з Італії, медиками США та лікарями, які борються з COVID-19 в Україні.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу

Пряма мова: "Ми провели вже 2 телемости з китайськими колегами. Наступного тижня плануємо проведення у широкому форматі, орієнтуємося на 500 учасників, телемоста за участі наших лікарів, які повернулися з Італії, і колег зі США".

Деталі: За її словами, Італія і США – це країни, де був найвищий рівень захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції і цей досвід є надзвичайно цінним для українських медиків.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗохорона здоров'якоронавірусCovid-2019
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