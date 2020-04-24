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Минздрав планирует масштабный телемост с американскими медиками

Пятница, 24 апреля 2020, 16:41
Минздрав планирует масштабный телемост с американскими медиками

Министерство здравоохранения планирует провести телемост между украинскими медиками, которые вернулись из Италии, медиками США и врачами, которые борются с COVID-19 в Украине.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга

Прямая речь: "Мы провели уже 2 телемоста с китайскими коллегами. На следующей неделе планируем проведение в широком формате, ориентируемся на 500 участников, телемоста с участием наших врачей, которые вернулись из Италии, и коллег из США".

Детали: По ее словам, Италия и США – это страны, где был самый высокий уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции и этот опыт является чрезвычайно ценным для украинских медиков.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: МинздравздравоохранениекоронавирусCovid-2019
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