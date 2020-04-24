Влада Рені розпиляла 4 млн гривень на будівництві доріг – СБУ

Служба безпеки України викрила схему заволодіння державними коштами, виділеними на проведення ремонту автомобільних доріг на Одещині.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що виконавчий комітет Ренійської міської ради у минулому році уклав з афільованим приватним підприємством понад два десятки договорів на виконання капітального ремонту дорожнього покриття.

Підписання угод відбувалось без обов’язкового дотримання процедур державних закупівель, передбачених чинним законодавством.

Для реалізації протиправної схеми підрядники вносили до бухгалтерської і технічної документації неправдиві відомості про фактичний обсяг виконаних робіт і використані матеріали. За попередніми оцінками фахівців, оборудка завдала збитки державі на загальну суму майже 4 мільйони гривень.

СБУ повідомляє, що під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.