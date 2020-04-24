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Власти Рени распилили 4 млн гривен на строительстве дорог – СБУ

Пятница, 24 апреля 2020, 17:46
Власти Рени распилили 4 млн гривен на строительстве дорог – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему завладения государственными средствами, выделенными на проведение ремонта автомобильных дорог в Одесской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что исполнительный комитет Ренийского городского совета в прошлом году заключил с аффилированным частным предприятием более двух десятков договоров на выполнение капитального ремонта дорожного покрытия.

Подписание соглашений происходило без обязательного соблюдения процедур государственных закупок, предусмотренных действующим законодательством.

Для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и использованных материалах. По предварительным оценкам специалистов, сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 4 миллиона гривен.

 

СБУ сообщает, что во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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Темы: Одесская областьдорогиСБУ
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