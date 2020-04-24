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У Британії знову зростає кількість нових випадків коронавірусу

П'ятниця, 24 квітня 2020, 17:52

Кількість померлих від коронавірусної хвороби у лікарнях Великої Британії досягла 19 506.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту Британії.

Число померлих від коронавірусу у Британії в лікарнях за останню добу склало 684 осіб. Вчора померлих було 616, а позавчора – 759.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом у Британії досягла 143 464. За останню добу виявили 5386 нових випадків і це на понад 800 більше, ніж напередодні.

Тест на коронавірус здали вже 612 013 британців.

Як повідомлялося, дані Управління національної статистики свідчать, що справжній показник кількості померлих серед інфікованих коронавірусом в Англії та Уельсі був на 41% більшим, ніж щоденні дані уряду, надані до 10 квітня.

Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія ще на три тижні продовжила карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ядерна зброякоронавірус
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