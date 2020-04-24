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В Британии снова растет количество новых случаев коронавируса

Пятница, 24 апреля 2020, 17:52

Количество умерших от коронавирусной болезни в больницах Великобритании достигло 19 506 человек.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

Число умерших от коронавируса в Британии в больницах за последние сутки составило 684 человек. Вчера умерших было 616, а позавчера - 759.

Число подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 143 464 случаев. За последние сутки обнаружили 5386 новых случаев и это на 803 больше, чем накануне.

Тест на коронавирус сдали уже 612 013 британцев.

Как сообщалось, данные Управления национальной статистики свидетельствуют, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавируса в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

Напомним, 16 апреля Великобритания еще на три недели продолжила карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Темы: ядерное оружиекоронавирус
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