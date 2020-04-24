Законопроєкт "інвестиційна няня" вже готовий – ОПУ

В Офісі президента розроблений законопроєкт про "інвестиційних нянь", найближчим часом він буде поданий до Верховної Ради.

Джерело: заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в інтерв'ю "Укриіформу"

Пряма мова Ковалів: "Пандемія COVID-19 вносить корективи в наші плани. У тому числі і в сферу залучення інвестицій. Але це жодним чином не означає, що ключові процеси зупинені. Уже сьогодні в Офісі президента розроблений законопроєкт про "інвестиційних нянь", найближчим часом він буде поданий до парламенту".

Деталі: За її словами, така ініціатива допомагає інвестору відчувати себе безпечніше, що значно збільшує коло осіб, які можуть зацікавитися Україною як країною для капіталовкладень.

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