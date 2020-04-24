Законопроект "инвестиционная няня" уже готов – ОПУ

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Пятница, 24 апреля 2020, 17:58

В Офисе президента разработан законопроект об "инвестиционных нянях", в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду.

Источник: заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив в интервью "Укринформу"

Прямая речь Ковалив: "Пандемия COVID-19 вносит коррективы в наши планы. В том числе и в сферу привлечения инвестиций. Но это никоим образом не означает, что ключевые процессы остановлены. Уже сегодня в Офисе президента разработан законопроект об "инвестиционных нянях", в ближайшее время он будет подан в парламент".

Детали: По ее словам, такая инициатива помогает инвестору чувствовать себя безопаснее, что значительно увеличивает круг лиц, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
  • Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.
  • Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

Темы: Офис президента инвестиции Зеленский


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