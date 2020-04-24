Законопроект "инвестиционная няня" уже готов – ОПУ

В Офисе президента разработан законопроект об "инвестиционных нянях", в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду.

Источник: заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив в интервью "Укринформу"

Прямая речь Ковалив: "Пандемия COVID-19 вносит коррективы в наши планы. В том числе и в сферу привлечения инвестиций. Но это никоим образом не означает, что ключевые процессы остановлены. Уже сегодня в Офисе президента разработан законопроект об "инвестиционных нянях", в ближайшее время он будет подан в парламент".

Детали: По ее словам, такая инициатива помогает инвестору чувствовать себя безопаснее, что значительно увеличивает круг лиц, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений.

Напомним: