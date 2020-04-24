Голова МКЧХ задоволена реагуванням України на коронавірус

Україна вчасно відреагувала на загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а раннє реагування і мобілізація, безумовно, повинні сприяти пом'якшенню загрози.

Джерело: глава Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Жиллетт: "Україна вчасно відреагувала на загрозу COVID-19 і почала працювати над мобілізацією місцевих, національних та міжнародних зусиль для подолання загрози. Влада намагається застосовувати комплексний підхід до цього питання, враховуючи соціальні та економічні наслідки, які супроводжують питання охорони здоров'я. Як все в усьому світі, ми вчимося керувати небаченим кризою.

Що стосується гуманітарних питань, МКЧХ хоче подякувати владі за те, що вона з самого початку передбачила необхідність адаптувати заходи профілактики COVID-19 таким чином, щоб продовжувати підтримувати гуманітарні зусилля".

Деталі: За її словами, раннє реагування в Україні, мобілізація всіх громадян, в тому числі в громадянському суспільстві та приватному секторі, безумовно, є елементами, які повинні сприяти пом'якшенню загрози.

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