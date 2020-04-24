Глава МККК удовлетворена реагированием Украины на коронавирус

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Пятница, 24 апреля 2020, 18:36

Украина вовремя отреагировала на угрозу распространения коронавирусной болезни COVID-19, а раннее реагирование и мобилизация, безусловно, должны способствовать смягчению угрозы.

Источник: глава Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Жиллетт: "Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19 и начала работать над мобилизацией местных, национальных и международных усилий для преодоления угрозы. Власть пытается применять комплексный подход к этому вопросу, учитывая социальные и экономические последствия, сопровождающие вопросы здравоохранения. Как все во всем мире, мы учимся управлять невиданным кризисом.

Что касается гуманитарных вопросов, МККК хочет поблагодарить власть за то, что она с самого начала предусмотрела необходимость адаптировать меры профилактики COVID-19 таким образом, чтобы продолжать поддерживать гуманитарные усилия".

Детали: По ее словам, раннее реагирование в Украине, мобилизация всех граждан, в том числе в гражданском обществе и частном секторе, безусловно, являются элементами, которые должны способствовать смягчению угрозы.

Темы: Украина коронавирус эпидемия


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