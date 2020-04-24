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Глава МККК удовлетворена реагированием Украины на коронавирус

Пятница, 24 апреля 2020, 18:36
Глава МККК удовлетворена реагированием Украины на коронавирус

Украина вовремя отреагировала на угрозу распространения коронавирусной болезни COVID-19, а раннее реагирование и мобилизация, безусловно, должны способствовать смягчению угрозы.

Источник: глава Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Жиллетт: "Украина вовремя отреагировала на угрозу COVID-19 и начала работать над мобилизацией местных, национальных и международных усилий для преодоления угрозы. Власть пытается применять комплексный подход к этому вопросу, учитывая социальные и экономические последствия, сопровождающие вопросы здравоохранения. Как все во всем мире, мы учимся управлять невиданным кризисом.

Что касается гуманитарных вопросов, МККК хочет поблагодарить власть за то, что она с самого начала предусмотрела необходимость адаптировать меры профилактики COVID-19 таким образом, чтобы продолжать поддерживать гуманитарные усилия".

Детали: По ее словам, раннее реагирование в Украине, мобилизация всех граждан, в том числе в гражданском обществе и частном секторе, безусловно, являются элементами, которые должны способствовать смягчению угрозы.

Знать больше:  Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним: Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине объявлен карантин, который действует с 12 марта.

Темы: Украинакоронавирусэпидемия
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