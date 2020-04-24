Два села на Вінниччині закрили через одну хвору на коронавірус

У Вінницькій області через захворювання на COVID-19 однієї жінки закрили села Висока Гребля та Андріяшівка.

Джерело: голова Крижопільської районної державної адміністрації Володимир Скалій у Facebook

Деталі: Стан хворої легкий. Лікування проходить вдома під контролем сімейних лікарів. Наразі встановлюється коло контактних осіб, яких потім протестують на коронавірус.

Пряма мова Скалія: "Попередня інформація свідчить про досить широке коло контактів, тому на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС прийнято низку відповідних рішень, зокрема щодо заборони в’їзду-виїзду у села Висока Гребля і Андріяшівка та посилення карантинних заходів і контролю на території всього району".

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