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Два села в Винницкой области закрыли из-за одной больной коронавирусом

Пятница, 24 апреля 2020, 19:10
Два села в Винницкой области закрыли из-за одной больной коронавирусом

В Винницкой области из-за заболевания COVID-19 одной женщины закрыли села Высокая Плотина и Андрияшивка.

Источник: председатель Крижопольской районной государственной администрации Владимир Скалий в Facebook

Детали: Состояние больной легкое. Лечение проходить дома под контролем семейных врачей. Сейчас устанавливается круг контактных лиц, которых потом протестируют на коронавирус.

Прямая речь Скалия: "Предыдущая информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов, поэтому на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС принят ряд соответствующих решений, в частности – запрет въезда-выезда в села Высокая Плотина и Андрияшивка, а также усиление карантинных мероприятий и контроля на территории всего района".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: Винницкая областьэпидемиякоронавирус
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