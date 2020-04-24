Два села в Винницкой области закрыли из-за одной больной коронавирусом

В Винницкой области из-за заболевания COVID-19 одной женщины закрыли села Высокая Плотина и Андрияшивка.

Источник: председатель Крижопольской районной государственной администрации Владимир Скалий в Facebook

Детали: Состояние больной легкое. Лечение проходить дома под контролем семейных врачей. Сейчас устанавливается круг контактных лиц, которых потом протестируют на коронавирус.

Прямая речь Скалия: "Предыдущая информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов, поэтому на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС принят ряд соответствующих решений, в частности – запрет въезда-выезда в села Высокая Плотина и Андрияшивка, а также усиление карантинных мероприятий и контроля на территории всего района".

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