У Франції з березня смертність зросла на 25%, найбільше в регіонах з коронавірусом

Кількість смертей, зафіксованих у Франції з 1 березня, зросла на 25% в порівнянні з минулим роком за той же період, в основному в регіонах, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У Франції число смертей, зареєстрованих в період з 1 березня по 13 квітня, вище, ніж в ті ж періоди в 2019 або 2018 роках: 93 839 проти 75 100 в 2019 році і 83 108 в 2018 році. Це на 25% більше смертей, ніж за аналогічний період минулого року, і на 13% в порівнянні з 2018 роком.

З 1780 смертей в день в середньому в першій половині березня Франція зросла до 2210 смертей в день в другій половині, а потім до 2610 в період з 1 по 6 квітня.

З 7 квітня цифри, як правило, зменшуються приблизно до 2300 смертей в день в період з 7 до 13 квітня.

Найбільше зростання смертності спостерігається в регіонах, які найбільше постраждали від епідемії: Іль-де-Франс (+91% в порівнянні з тим же періодом минулого року), Гранд-Ест (+61%), Бургундія-Франш-Конте і О-де-Франс (+24%).

У трьох департаментах щонайменше вдвічі більше смертей, ніж минулого року: Верхній Рейн (+ 144%), Сен-Сен-Дені і О-де-Сен (+128%).

З випадків смерті, зареєстрованих в період з 1 березня по 13 квітня, 51% стався в лікарні, 24% - вдома, 15% - в установах для людей похилого віку та 10% - в іншому місці або в невизначеному місці.

Смертність в установах для людей похилого віку збільшилася, особливо з 22 березня, і на 50% вище, ніж в 2019 році.

В цілому з 1 січня у Франції померло 202 328 осіб в порівнянні зі 191 342 у 2019 році і 195 085 у 2018 році.