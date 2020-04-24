Во Франции с марта смертность возросла на 25%, больше всего в регионах с коронавирусом

Количество смертей, зафиксированных во Франции с 1 марта, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом за тот же период, в основном в регионах, наиболее пострадавших от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Во Франции число смертей, зарегистрированных в период с 1 марта по 13 апреля, выше, чем в те же периоды в 2019 или 2018 годах: 93 839 против 75 100 в 2019 году и 83 108 в 2018 году. Это на 25% больше смертей, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13% по сравнению с 2018 годом.

С 1780 смертей в день в среднем в первой половине марта Франция выросла до 2210 смертей в день во второй половине, а затем до 2610 в период с 1 по 6 апреля.

С 7 апреля цифры, как правило, уменьшаются примерно до 2300 смертей в день в период с 7 до 13.

Самый большой рост смертности наблюдается в регионах, в наибольшей степени затронутых эпидемией коронавируса: Иль-де-Франс (+91% по сравнению с тем же периодом прошлого года), Гранд-Эст (+ 61%), Бургундия-Франш-Конте и О-де-Франс (+ 24%).

В трех департаментах по меньшей мере вдвое больше смертей, чем в прошлом году: Верхний Рейн (+144%), Сен-Сен-Дени и О-де-Сен (+128%).

Из случаев смерти, зарегистрированных в период с 1 марта по 13 апреля, 51% произошел в больнице, 24% - дома, 15% - в учреждении для престарелых и 10% - в другом месте или в неопределенном месте.

Смертность в учреждениях для престарелых увеличилась, особенно с 22 марта, и на 50% выше, чем в 2019 году.

В общей сложности с 1 января во Франции умерло 202 328 человек по сравнению с 191 342 в 2019 году и 195 085 в 2018 году.