Уряд проситиме у Ради амністії для майже двох тисяч людей – Гончаренко

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 20:11

Кабінет міністрів вперше за декілька років подає до парламенту законопроєкт про амністію майже для 2 тисяч людей.

Джерело: нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні Кабміну

Пряма мова Гончаренка: "Вперше з 2016 року Кабмін подає до Верховної Ради проєкт закону про амністію, який передбачає дострокове звільнення 1960 ув'язнених з 32942, які перебувають у в'язницях".

Нагадаємо: 7 липня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про амністію у 2016 році, який поширюється і на учасників антитерористичної операції.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів Верховна Рада в'язниця


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