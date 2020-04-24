Правительство будет просить у Рады амнистии для почти двух тысяч человек – Гончаренко

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Пятница, 24 апреля 2020, 20:11

Кабинет министров впервые за несколько лет подает в парламент законопроект об амнистии почти для 2 тысяч человек.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина

Прямая речь Гончаренко: "Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах".

Впервые с 2016 года Кабмин подаёт в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключённых из 32942, находящихся в тюрьмах

Напомним: 7 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году, который распространяется и на участников антитеррористической операции.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Верховная Рада тюрьма


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