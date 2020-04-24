Кабінет міністрів затвердив розцінки на лікування коронавирусної хвороби і затвердив порядок підвищення до 300% зарплат лікарям, які залучені до боротьби з COVID-19.

Джерело: народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram з засідання уряду в п'ятницю, сайт уряду

Пряма мова: "Кабмін затвердив тарифи на лікування хворих COVID-19, що дозволить почати виплачувати надбавки в 300% медикам, які працюють з такими пацієнтами".

Деталі: При цьому, згідно із повідомленням на сайті уряду, Кабмін прийняв постанову, яка визначає правила та умови, за якими медичні працівники, які залучені до боротьби з COVID-19, будуть отримувати підвищені до 300% зарплати, а заклади охорони здоров’я - оплату послуг через Національну службу здоров’я України.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, закупівля послуг планується з урахуванням можливості закладів надавати пацієнтам якісну медичну допомогу за наступними пакетами:

стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19;

екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням COVID-19;

медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на коронавірусну хворобу COVID-19;

стаціонарна медична допомога при COVID-19, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року.

Як пояснила в інтерв’ю Інтерфакс-Україна в.о. глави Національної служби здоров'я Оксана Мовчан, ця постанова регулює, яким чином медустанови, що беруть участь у діагностиці, лікуванні, транспортуванні пацієнтів з підозрою або підтвердженим Covid-19, будуть отримувати оплату за свої послуги.

За її словами, це - оплата послуг бригад екстреної допомоги, оплата мобільних бригад, які виїжджають на тестування хворих з підозрою на Covid-19, і безпосередньо оплата медпослуг, які при стаціонарному лікуванні надають лікарні.

"Тариф містить тільки оплату бригад медиків, які безпосередньо працюють з пацієнтами, обслуговування апаратів ШВЛ і лікзасоби", - уточнила Мовчан.

Нагадаємо: 24 квітня Степанов заявив, що усі медики, які лікували пацієнтів з COVID-19, мають отримати зарплату у розмірі 300%.