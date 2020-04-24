Кабінет міністрів затвердив розцінки на лікування коронавирусної хвороби.

Джерело: народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram з засідання уряду в п'ятницю

Пряма мова: "Кабмін затвердив тарифи на лікування хворих COVID-19, що дозволить почати виплачувати надбавки в 300% медикам, які працюють з такими пацієнтами".

Деталі: Інших подробиць щодо цього рішення Гончаренко не повідомляє.

Нагадаємо: 24 квітня очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що усі медики, які лікували пацієнтів з COVID-19, мають отримати зарплату у розмірі 300%.