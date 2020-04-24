Кабмін встановив тарифи на лікування COVID-19

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 20:11

Кабінет міністрів затвердив розцінки на лікування коронавирусної хвороби.

Джерело: народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram з засідання уряду в п'ятницю

Пряма мова: "Кабмін затвердив тарифи на лікування хворих COVID-19, що дозволить почати виплачувати надбавки в 300% медикам, які працюють з такими пацієнтами".

Деталі: Інших подробиць щодо цього рішення Гончаренко не повідомляє.

Нагадаємо: 24 квітня очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що усі медики, які лікували пацієнтів з COVID-19, мають отримати зарплату у розмірі 300%.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Кабінет міністрів ціни медицина


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