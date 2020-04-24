Кабмин установил тарифы на лечение COVID-19

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Пятница, 24 апреля 2020, 20:11

Кабинет министров утвердил расценки на лечение коронавирусной болезни.

Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram с заседания правительства в пятницу

Прямая речь: "Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с такими пациентами".

Детали: Других подробностей касательно этого решения Гончаренко не сообщает.

Дополняется...

Темы: коронавирус Covid-2019 Кабинет министров цены медицина


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