Кабмин установил тарифы на лечение COVID-19
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Пятница, 24 апреля 2020, 20:11
Кабинет министров утвердил расценки на лечение коронавирусной болезни.
Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram с заседания правительства в пятницу
Прямая речь: "Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с такими пациентами".
Детали: Других подробностей касательно этого решения Гончаренко не сообщает.
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