Кабинет министров утвердил расценки на лечение коронавирусной болезни.

Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram с заседания правительства в пятницу

Прямая речь: "Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с такими пациентами".

Детали: Других подробностей касательно этого решения Гончаренко не сообщает.

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