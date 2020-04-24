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Кабмин установил тарифы на лечение COVID, чтоб больше платить врачам

Пятница, 24 апреля 2020, 22:35
Кабмин установил тарифы на лечение COVID, чтоб больше платить врачам

Кабинет министров утвердил расценки на лечение коронавируснои болезни и утвердил порядок повышения до 300% зарплаты врачам, которые ведут борьбу с COVID-19.

Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram с заседания правительства в пятницу, сайт правительства

Прямая речь: "Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с такими пациентами".

Детали: В то же время, согласно сообщению на сайте правительства, Кабмин принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с COVID-19, будут получать повышенные до 300% зарплаты, а учреждения здравоохранения - оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетам:

  • стационарная помощь пациентам с COVID-19;
  • экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;
  • медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на коронавирусную болезнь COVID-19;
  • стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

Как пояснила в интервью Интерфакс-Украина и.о. главы Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, это постановление регулирует, каким образом медучреждения, участвующие в диагностике, лечении, транспортировке пациентов с подозрением или подтвержденным Covid-19, будут получать оплату за свои услуги.

По ее словам, это - оплата услуг бригад экстренной помощи, оплата мобильных бригад, выезжающих на тестирование больных с подозрением на Covid-19, и непосредственно оплата медуслуг, которые при стационарном лечении оказывают больницы.

"Тариф включает только оплату бригад медиков, которые непосредственно работают с пациентами, обслуживание аппаратов ИВЛ и медпрепараты", - уточнила Мовчан.

Напомним: 24 апреля глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что все медики, лечившие пациентов с COVID-19, должны получить зарплату в размере 300%.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Кабинет министровценымедицина
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