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Уряд оприлюднив детальний план виходу з карантину

П'ятниця, 24 квітня 2020, 20:55
Уряд оприлюднив детальний план виходу з карантину

Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

Джерело: телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за підсумками вечірнього засідання Кабміну

Пряма мова: "Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання. Урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність".

Деталі: За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

 

ЕТАП 1

Умова: Контроль над розповсюдженням, доступність медичних ресурсів

Протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюється або щоденне відхилення утримувалось в межах 5%.

Зняття обмежень:

  • Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (окрім дитячих майданчиків);
  • Частина об'єктів індустрії краси;
  • Тренування у командних видах спорту;
  • Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
  • Кав'ярні (обслуговування на виніс);
  • Автомийки, веломагазини, велопрокат;
  • Нотаріуси, адвокати, аудитори.

ЕТАП 2

Умова: Зменшення випадків. Розвантаження медичної системи

Протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих у країні щоденно знижується, щоденна кількість осіб, які одужали, стала або зростає.

Зняття обмежень:

  • Побутове обслуговування населення;
  • Відновлення навчання випускних класів у школах, підготовка до проведення ЗНО;
  • Заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);
  • Кінотеатри просто неба;
  • Спортивні зали та фітнес-центри;
  • Готелі;
  • Відновлення спортивних змагань, у яких беруть участь не більше 50 осіб без глядачів.

ЕТАП 3

Умова: Вивільнення медичної системи від хворих

Протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків. Заклади охорони здоров'я зайняті пацієнтами з Covid-19 менше ніж на 10%.

Зняття обмежень:

  • Спортивні й дитячі майданчики;
  • Заклади освіти (окремі);
  • Метрополітен (спец. перевезення);
  • Міжміське транспортне сполучення в межах області;
  • ТРЦ (без розважальних зон та дитячих майданчиків);
  • Театри та кінотеатри;
  • Заклади розміщення: хостели, санаторії, бази відпочинку;
  • Заклади громадського харчування з відвідувачами.

ЕТАП 4

Умова: Повний контроль над осередками

Протягом 10 днів поспіль кількість нових, не пов'язаних між собою випадків, щоденно менше ніж 5 на область.

Зняття обмежень:

  • Метрополітен та весь наземний громадський транспорт;
  • Торговельно-розважальні комплекси та інші розважальні заклади;
  • Спортивні зали та фітнес-центри;
  • Заклади громадського харчування;
  • Заклади культури;
  • Заклади освіти;
  • Планова медична та стоматологічна допомога.

ЕТАП 5

Умова: Припинення внутрішньої передачі вірусу

Поодинокі випадки, які пов’язані виключно з імпортуванням захворювання

Зняття обмежень:

  • Скасування інших обмежень, крім встановлених місцевою владою в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусКабінет міністрів
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