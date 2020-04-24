Уряд оприлюднив детальний план виходу з карантину

Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

Джерело: телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за підсумками вечірнього засідання Кабміну

Пряма мова: "Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання. Урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність".

Деталі: За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

ЕТАП 1

Умова: Контроль над розповсюдженням, доступність медичних ресурсів

Протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюється або щоденне відхилення утримувалось в межах 5%.

Зняття обмежень:

Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (окрім дитячих майданчиків);

Частина об'єктів індустрії краси;

Тренування у командних видах спорту;

Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

Кав'ярні (обслуговування на виніс);

Автомийки, веломагазини, велопрокат;

Нотаріуси, адвокати, аудитори.

ЕТАП 2

Умова: Зменшення випадків. Розвантаження медичної системи

Протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих у країні щоденно знижується, щоденна кількість осіб, які одужали, стала або зростає.

Зняття обмежень:

Побутове обслуговування населення;

Відновлення навчання випускних класів у школах, підготовка до проведення ЗНО;

Заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);

Кінотеатри просто неба;

Спортивні зали та фітнес-центри;

Готелі;

Відновлення спортивних змагань, у яких беруть участь не більше 50 осіб без глядачів.

ЕТАП 3

Умова: Вивільнення медичної системи від хворих

Протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків. Заклади охорони здоров'я зайняті пацієнтами з Covid-19 менше ніж на 10%.

Зняття обмежень:

Спортивні й дитячі майданчики;

Заклади освіти (окремі);

Метрополітен (спец. перевезення);

Міжміське транспортне сполучення в межах області;

ТРЦ (без розважальних зон та дитячих майданчиків);

Театри та кінотеатри;

Заклади розміщення: хостели, санаторії, бази відпочинку;

Заклади громадського харчування з відвідувачами.

ЕТАП 4

Умова: Повний контроль над осередками

Протягом 10 днів поспіль кількість нових, не пов'язаних між собою випадків, щоденно менше ніж 5 на область.

Зняття обмежень:

Метрополітен та весь наземний громадський транспорт;

Торговельно-розважальні комплекси та інші розважальні заклади;

Спортивні зали та фітнес-центри;

Заклади громадського харчування;

Заклади культури;

Заклади освіти;

Планова медична та стоматологічна допомога.

ЕТАП 5

Умова: Припинення внутрішньої передачі вірусу

Поодинокі випадки, які пов’язані виключно з імпортуванням захворювання

Зняття обмежень: