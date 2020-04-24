Уряд оприлюднив детальний план виходу з карантину
Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.
Джерело: телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за підсумками вечірнього засідання Кабміну
Пряма мова: "Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання. Урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність".
Деталі: За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.
ЕТАП 1
Умова: Контроль над розповсюдженням, доступність медичних ресурсів
Протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюється або щоденне відхилення утримувалось в межах 5%.
Зняття обмежень:
- Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (окрім дитячих майданчиків);
- Частина об'єктів індустрії краси;
- Тренування у командних видах спорту;
- Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- Кав'ярні (обслуговування на виніс);
- Автомийки, веломагазини, велопрокат;
- Нотаріуси, адвокати, аудитори.
ЕТАП 2
Умова: Зменшення випадків. Розвантаження медичної системи
Протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед усіх протестованих у країні щоденно знижується, щоденна кількість осіб, які одужали, стала або зростає.
Зняття обмежень:
- Побутове обслуговування населення;
- Відновлення навчання випускних класів у школах, підготовка до проведення ЗНО;
- Заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);
- Кінотеатри просто неба;
- Спортивні зали та фітнес-центри;
- Готелі;
- Відновлення спортивних змагань, у яких беруть участь не більше 50 осіб без глядачів.
ЕТАП 3
Умова: Вивільнення медичної системи від хворих
Протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків. Заклади охорони здоров'я зайняті пацієнтами з Covid-19 менше ніж на 10%.
Зняття обмежень:
- Спортивні й дитячі майданчики;
- Заклади освіти (окремі);
- Метрополітен (спец. перевезення);
- Міжміське транспортне сполучення в межах області;
- ТРЦ (без розважальних зон та дитячих майданчиків);
- Театри та кінотеатри;
- Заклади розміщення: хостели, санаторії, бази відпочинку;
- Заклади громадського харчування з відвідувачами.
ЕТАП 4
Умова: Повний контроль над осередками
Протягом 10 днів поспіль кількість нових, не пов'язаних між собою випадків, щоденно менше ніж 5 на область.
Зняття обмежень:
- Метрополітен та весь наземний громадський транспорт;
- Торговельно-розважальні комплекси та інші розважальні заклади;
- Спортивні зали та фітнес-центри;
- Заклади громадського харчування;
- Заклади культури;
- Заклади освіти;
- Планова медична та стоматологічна допомога.
ЕТАП 5
Умова: Припинення внутрішньої передачі вірусу
Поодинокі випадки, які пов’язані виключно з імпортуванням захворювання
Зняття обмежень:
- Скасування інших обмежень, крім встановлених місцевою владою в окремих адміністративно-територіальних одиницях.