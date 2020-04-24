Кабмин обнародовал подробный план выхода из карантина

Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

Источник: телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам вечернего заседания Кабмина

Прямая речь: "Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность".

Детали: По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

ЭТАП 1

Условие: Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов

В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%.

Снятие ограничений:

Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);

Часть объектов индустрии красоты;

Тренировки в командных видах спорта;

Оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

Кафе (обслуживание на вынос);

Автомойки, веломагазины, велопрокат;

Нотариусы, адвокаты, аудиторы.

ЭТАП 2

Условие: Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы

В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели, устойчиво или растет.

Снятие ограничений:

Бытовое обслуживание населения;

Восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;

Заведения общественного питания (обслуживание на вынос);

Кинотеатры под открытым небом;

Спортивные залы и фитнес-центры;

Отели;

Восстановление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.

ЭТАП 3

Условие: Освобождение медицинской системы от больных

В течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, вдвое или более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заняты пациентами с Covid-19 менее чем на 10%.

Снятие ограничений:

Спортивные и детские площадки;

Учебные заведения (отдельные);

Метрополитен (спец. перевозки);

Междугороднее транспортное сообщение в пределах области;

ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок);

Театры и кинотеатры;

Заведения размещения: хостелы, санатории, базы отдыха;

Заведения общественного питания с посетителями.

ЭТАП 4

Условие: Полный контроль над очагами

В течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее 5 на область.

Снятие ограничений:

Метрополитен и весь наземный общественный транспорт;

Торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения;

Спортивные залы и фитнес-центры;

Заведения общественного питания;

Учреждения культуры;

Учебные заведения;

Плановая медицинская и стоматологическая помощь.

ЭТАП 5

Условие: Прекращение внутренней передачи вируса

Единичные случаи, связанные исключительно с импортом заболевания.

Снятие ограничений: