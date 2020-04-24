Кабмин обнародовал подробный план выхода из карантина
Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Источник: телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам вечернего заседания Кабмина
Прямая речь: "Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность".
Детали: По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
ЭТАП 1
Условие: Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов
В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%.
Снятие ограничений:
- Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);
- Часть объектов индустрии красоты;
- Тренировки в командных видах спорта;
- Оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
- Кафе (обслуживание на вынос);
- Автомойки, веломагазины, велопрокат;
- Нотариусы, адвокаты, аудиторы.
ЭТАП 2
Условие: Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы
В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели, устойчиво или растет.
Снятие ограничений:
- Бытовое обслуживание населения;
- Восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;
- Заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
- Кинотеатры под открытым небом;
- Спортивные залы и фитнес-центры;
- Отели;
- Восстановление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.
ЭТАП 3
Условие: Освобождение медицинской системы от больных
В течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, вдвое или более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заняты пациентами с Covid-19 менее чем на 10%.
Снятие ограничений:
- Спортивные и детские площадки;
- Учебные заведения (отдельные);
- Метрополитен (спец. перевозки);
- Междугороднее транспортное сообщение в пределах области;
- ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок);
- Театры и кинотеатры;
- Заведения размещения: хостелы, санатории, базы отдыха;
- Заведения общественного питания с посетителями.
ЭТАП 4
Условие: Полный контроль над очагами
В течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее 5 на область.
Снятие ограничений:
- Метрополитен и весь наземный общественный транспорт;
- Торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения;
- Спортивные залы и фитнес-центры;
- Заведения общественного питания;
- Учреждения культуры;
- Учебные заведения;
- Плановая медицинская и стоматологическая помощь.
ЭТАП 5
Условие: Прекращение внутренней передачи вируса
Единичные случаи, связанные исключительно с импортом заболевания.
Снятие ограничений:
- Отмена других ограничений, кроме установленных местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.