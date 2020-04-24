Кабмин обнародовал подробный план выхода из карантина
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Пятница, 24 апреля 2020, 20:55
Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Источник: телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам вечернего заседания Кабмина
Прямая речь: "Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность".
Детали: По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
Украинская правда
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