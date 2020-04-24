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Кабмин обнародовал подробный план выхода из карантина

Пятница, 24 апреля 2020, 20:55
Кабмин обнародовал подробный план выхода из карантина

Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

Источник: телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам вечернего заседания Кабмина

Прямая речь: "Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность".

Детали: По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

 

ЭТАП 1

Условие: Контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов

В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%.

Снятие ограничений:

  • Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);
  • Часть объектов индустрии красоты;
  • Тренировки в командных видах спорта;
  • Оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
  • Кафе (обслуживание на вынос);
  • Автомойки, веломагазины, велопрокат;
  • Нотариусы, адвокаты, аудиторы.

ЭТАП 2

Условие: Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы

В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели, устойчиво или растет.

Снятие ограничений:

  • Бытовое обслуживание населения;
  • Восстановление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;
  • Заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
  • Кинотеатры под открытым небом;
  • Спортивные залы и фитнес-центры;
  • Отели;
  • Восстановление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.

ЭТАП 3

Условие: Освобождение медицинской системы от больных

В течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, вдвое или более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заняты пациентами с Covid-19 менее чем на 10%.

Снятие ограничений:

  • Спортивные и детские площадки;
  • Учебные заведения (отдельные);
  • Метрополитен (спец. перевозки);
  • Междугороднее транспортное сообщение в пределах области;
  • ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок);
  • Театры и кинотеатры;
  • Заведения размещения: хостелы, санатории, базы отдыха;
  • Заведения общественного питания с посетителями.

ЭТАП 4

Условие: Полный контроль над очагами

В течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно менее 5 на область.

Снятие ограничений:

  • Метрополитен и весь наземный общественный транспорт;
  • Торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения;
  • Спортивные залы и фитнес-центры;
  • Заведения общественного питания;
  • Учреждения культуры;
  • Учебные заведения;
  • Плановая медицинская и стоматологическая помощь.

ЭТАП 5

Условие: Прекращение внутренней передачи вируса

Единичные случаи, связанные исключительно с импортом заболевания.

Снятие ограничений:

  • Отмена других ограничений, кроме установленных местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусКабинет министров
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