Кабмин обнародовал подробный план выхода из карантина

Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

Источник: телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам вечернего заседания Кабмина

Прямая речь: "Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность".

Детали: По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Украинская правда