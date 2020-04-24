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Молдова послаблює карантин: відкриють магазини і дозволять гуляти в парках

П'ятниця, 24 квітня 2020, 20:23

У Молдові з 27 квітня відновлять роботу всі торгові точки, за винятком ринків і торгових центрів.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку після засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"З 27 квітня відновлять роботу всі точки роздрібної торгівлі, незалежно від категорії, за винятком ринків і торгових центрів. Якщо це спеціалізований, окремий магазин, торгівля дозволена, але при строгому дотриманні санітарних норм", - сказав Кіку.

За словами Кіку, громадянам також дозволять гуляти в парках, але вони повинні дотримуватися соціальної дистанції і не збиратися групами більше трьох осіб.

Зазначимо, у Молдові 17 березня оголосили надзвичайний стан.

За останніми даними в країні підтвердили 3110 випадків зараження коронавірусом, 84 людини померли.

Теми: Молдовакарантинепідеміякоронавірус
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