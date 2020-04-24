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Молдова ослабляет карантин: откроют магазины и позволят гулять в парках

Пятница, 24 апреля 2020, 20:23

В Молдове с 27 апреля возобновят работу все торговые точки, за исключением рынков и торговых центров.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при строгом соблюдении санитарных норм", - сказал Кику.

По словам Кику, гражданам также позволят гулять в парках, но они должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более трех человек.

Отметим, в Молдове 17 марта объявили чрезвычайное положение.

По последним данным в стране подтвердили 3110 случаев заражения коронавирусом, 84 человека умерли.

Темы: Молдовакарантинэпидемиякоронавирус
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