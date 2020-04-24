Молдова ослабляет карантин: откроют магазины и позволят гулять в парках

102 просмотра
Пятница, 24 апреля 2020, 20:23

В Молдове с 27 апреля возобновят работу все торговые точки, за исключением рынков и торговых центров.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при строгом соблюдении санитарных норм", - сказал Кику.

По словам Кику, гражданам также позволят гулять в парках, но они должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более трех человек.

Отметим, в Молдове 17 марта объявили чрезвычайное положение.

По последним данным в стране подтвердили 3110 случаев заражения коронавирусом, 84 человека умерли.

Темы: Молдова карантин эпидемия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
КС Молдовы приостановил получение кредита от РФ на 200 млн евро 23 апреля 2020, 21:13
В Кишиневе открыли пасхальные ярмарки "во избежание скопления людей в магазинах" 17 апреля 2020, 12:23
В Молдове медики составляют четверть от всех зараженных коронавирусом 12 апреля 2020, 17:23
Все новости
Главные новости
Кабмин установил тарифы на лечение COVID-19
Кабмин уволил Нефедова и Верланова
Лукашенко озвучил версию возникновения коронавируса: Господь ударил нас по башке
Вербовщиком шпиона из СБУ Шайтанова оказался фигурант дела MH17 – Bellingcat
Все новости
Фото

Когда животные лучше придерживаются социальной дистанции, чем некоторые люди

мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів