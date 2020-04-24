Коронавірус у Франції: кількість смертей за добу істотно зменшилась

У Франції протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 389 людей, що помітно менше, ніж у попередні дні, коли добова кількість померлих перевищувала 500.

Такими є оновлені дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Протягом останньої доби від коронавірусу померли 389 людей, тоді як напередодні -516 осіб, а в два попередні дні - 544 і 531 відповідно.

Загальне число померлих від коронавірусу у Франції наразі складає 22 245. 13 852 померли в будинках літніх людей, 8 393 – у лікарнях.

Загальна кількість госпіталізованих зменшується – на сьогодні у Франції з симптомами хвороби госпіталізовані 28 658 осіб - це на 561 пацієнта менше, ніж напередодні.

Число пацієнтів у реанімації зменшилося до 4870.

З початку епідемії коронавірусом у Франції заразилися 122 577 осіб.