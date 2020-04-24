Коронавирус во Франции: количество смертей за сутки существенно уменьшилось

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Пятница, 24 апреля 2020, 22:03

Во Франции в течение последних суток от коронавирусной болезни умерло 389 человек, что заметно меньше, чем в предыдущие дни, когда суточное количество умерших превышало 500.

Таковы обновленные данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В течение последних суток от коронавируса умерли 389 человек, тогда как накануне -516 человек, а в два предыдущих дня - 544 и 531 соответственно.

Общее число умерших от коронавируса во Франции сейчас составляет 22 245. 13 852 умерли в домах пожилых людей, 8 393 – в больницах.

Общее количество госпитализированных уменьшается – на сегодня во Франции с симптомами болезни госпитализированы 28 658 человек - это на 561 пациента меньше, чем накануне.

Число пациентов в реанимации уменьшилось до 4870.

С начала эпидемии коронавирусом во Франции заразились 122 577 человек.

Темы: Франция коронавирус эпидемия карантин


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