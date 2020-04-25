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Leopolis Jazz Fest переносять на наступний рік

Субота, 25 квітня 2020, 00:13
Leopolis Jazz Fest переносять на наступний рік

Проведення музичного фестивалю Leopolis Jazz Fest у цьому році скасовується через пандемію. 

Джерело: Facebook-сторінка Leopolis Jazz Fest

Дослівно: "Друзі, нам би так хотілося зустрітися з вами в кінці червня у Львові на X Leopolis Jazz Fest, але у зв'язку з ситуацією, що склалася у світі, ми змушені прийняти відповідальне рішення і перенести фестиваль на наступний рік".

Деталі: Зазначається, що у наступному році фестиваль планують провести 24-28 червня. "Зараз ми ведемо переговори з музикантами й віримо, що практично вся програма 2020 року буде реалізована у 2021 році", – кажуть організатори. 

Довідково: Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest проходить у Львові із 2011 року. Він входить до переліку найбільших джазових фестивалів у Європі.

Українська правда
Теми: культураЛьвів
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