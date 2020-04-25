Leopolis Jazz Fest переносится на следующий год
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Суббота, 25 апреля 2020, 00:13
Проведение музыкального фестиваля Leopolis Jazz Fest в этом году отменяется из-за пандемии.
Источник: Facebook-страница Leopolis Jazz Fest
Дословно: "Друзья, нам бы так хотелось встретиться с вами в конце июня во Львове на X Leopolis Jazz Fest, но в связи с ситуацией, сложившейся в мире, мы вынуждены принять ответственное решение и перенести фестиваль на следующий год".
Детали: Отмечается, что в следующем году фестиваль планируют провести 24-28 июня. "Сейчас мы ведем переговоры с музыкантами и верим, что практически вся программа 2020 будет реализована в 2021 году", – говорят организаторы.
Справка: Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest проходит во Львове с 2011 года. Он входит в число крупнейших джазовых фестивалей в Европе.
Украинская правда
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