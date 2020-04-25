Leopolis Jazz Fest переносится на следующий год

Проведение музыкального фестиваля Leopolis Jazz Fest в этом году отменяется из-за пандемии.

Источник: Facebook-страница Leopolis Jazz Fest

Дословно: "Друзья, нам бы так хотелось встретиться с вами в конце июня во Львове на X Leopolis Jazz Fest, но в связи с ситуацией, сложившейся в мире, мы вынуждены принять ответственное решение и перенести фестиваль на следующий год".

Детали: Отмечается, что в следующем году фестиваль планируют провести 24-28 июня. "Сейчас мы ведем переговоры с музыкантами и верим, что практически вся программа 2020 будет реализована в 2021 году", – говорят организаторы.

Справка: Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest проходит во Львове с 2011 года. Он входит в число крупнейших джазовых фестивалей в Европе.