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Рятувальники попереджають, що вихідні будуть вітряними

Субота, 25 квітня 2020, 09:44
Рятувальники попереджають, що вихідні будуть вітряними

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Україні 25 та 26 квітня.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 25 квітня вдень у західних, центральних та південних областях, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий)".

Деталі: ДСНС також попереджає про лавинну небезпеку.

Так, 25 квітня внаслідок відлиги на високогір'ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області спостерігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Українська правда
Теми: погодаДСНС
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