Рятувальники попереджають, що вихідні будуть вітряними
Субота, 25 квітня 2020, 09:44
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Україні 25 та 26 квітня.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 25 квітня вдень у західних, центральних та південних областях, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий)".
Деталі: ДСНС також попереджає про лавинну небезпеку.
Так, 25 квітня внаслідок відлиги на високогір'ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області спостерігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Українська правда