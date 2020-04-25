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Спасатели предупреждают, что выходные будут ветряными

Суббота, 25 апреля 2020, 09:44
Спасатели предупреждают, что выходные будут ветряными

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Украине 25 и 26 апреля.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 25 апреля днем ​​в западных, центральных и южных областях, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)".

Детали: ГСЧС также предупреждает о лавинной опасности.

Так, 25 апреля в результате оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области наблюдается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧС
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