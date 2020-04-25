Спасатели предупреждают, что выходные будут ветряными
Суббота, 25 апреля 2020, 09:44
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Украине 25 и 26 апреля.
Источник: ГСЧС
Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 25 апреля днем в западных, центральных и южных областях, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)".
Детали: ГСЧС также предупреждает о лавинной опасности.
Так, 25 апреля в результате оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области наблюдается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Украинская правда