Спасатели предупреждают, что выходные будут ветряными

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Украине 25 и 26 апреля.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 25 апреля днем ​​в западных, центральных и южных областях, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)".

Детали: ГСЧС также предупреждает о лавинной опасности.

Так, 25 апреля в результате оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области наблюдается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).