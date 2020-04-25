Степанов заявил о тревожных сигналах о медреформе и "сказках" предшественников
Минздрав получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу
Прямая речь: "Наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожные сигналы...
Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск.
Я сообщаю, что мы хотим быть максимально открытыми и честными. Хотим показать реальное положение вещей, что у нас происходит, не рассказывать какие-то сказки, которыми иногда нас кормили предыдущие чиновники".
Детали: Министр планирует в субботу посетить три больницы Киевской области, чтобы узнать мнение врачей и пациентов о введении второго этапа медреформы.
Он отметил, что реформу нужно закончить с несокращенными медработниками, и не меньшими, а гораздо больше зарплатами медиков, а также с медициной, которой можно будет гордиться.
Прямая речь: "Все это зависит от шагов, которые мы будем делать сейчас во время второго этапа медреформы.
Именно для этого сегодня сразу после брифинга, чтобы посмотреть собственными глазами, что происходит в конкретных больницах разного уровня, я еду в Киевскую область, где посещу 3 больницы, это и областные больницы, и районная больница. Хочу пообщаться с врачами, с пациентами, услышать их мнение, мнение людей, ради которых делается эта реформа".
Что предшествовало: Ранее министр здравоохранения сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.