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Степанов заявил о тревожных сигналах о медреформе и "сказках" предшественников

Суббота, 25 апреля 2020, 10:39
Степанов заявил о тревожных сигналах о медреформе и сказках предшественников

Минздрав получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожные сигналы...

Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск.

Я сообщаю, что мы хотим быть максимально открытыми и честными. Хотим показать реальное положение вещей, что у нас происходит, не рассказывать какие-то сказки, которыми иногда нас кормили предыдущие чиновники".

Детали: Министр планирует в субботу посетить три больницы Киевской области, чтобы узнать мнение врачей и пациентов о введении второго этапа медреформы.

Он отметил, что реформу нужно закончить с несокращенными медработниками, и не меньшими, а гораздо больше зарплатами медиков, а также с медициной, которой можно будет гордиться.

Прямая речь: "Все это зависит от шагов, которые мы будем делать сейчас во время второго этапа медреформы.

Именно для этого сегодня сразу после брифинга, чтобы посмотреть собственными глазами, что происходит в конкретных больницах разного уровня, я еду в Киевскую область, где посещу 3 больницы, это и областные больницы, и районная больница. Хочу пообщаться с врачами, с пациентами, услышать их мнение, мнение людей, ради которых делается эта реформа".

Что предшествовало: Ранее министр здравоохранения сообщал, что во время аудита медицинских учреждений, проведенного Национальной службой здоровья Украины, около тысячи больниц сообщили о дефиците финансирования.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Минздравмедицина
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