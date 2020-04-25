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Студентів поки не залучатимуть до боротьби з коронавірусом

Субота, 25 квітня 2020, 10:49

Наразі в Україні немає необхідності залучати студентів та інтернів медичних вузів до боротьби з COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Міністр зазначив, що студентів та інтернів планувалося залучати виключно на добровільних засадах для організаційно-технічних заходів боротьби з коронавірусом, і вони заповнили відповідні анкети.

Пряма мова: "Але на сьогодні такої потреби не існує. У нас повністю вистачає наших медичних працівників".

"Але якщо виникне така потреба, у нас є всі дані щодо добровольців, які вони заповнили, і вони відразу будуть залучені. Ця робота ведеться на рівні регіонів, відповідними особами в департаментах охорони здоров'я".

Що передувало: 24 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ планує створити мобільні бригади зі студентів-медиків, щоб виявляти випадки захворювання на COVID-19.

"Зараз ми відпрацьовуємо алгоритми створення мобільних бригад, які повинні піти на підтримку допомоги сімейним лікарям. Оскільки сімейних лікарів, можливо, буде не вистачати, щоб першими виїжджати на виклики до хворих на дому.

Саме тут будуть потрібні студенти-медики, які можуть приїхати, оцінити стан важкості перебігу хвороби", - говорив він.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МОЗкоронавірусвузи
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