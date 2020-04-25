Студентов пока не будут привлекать к борьбе с коронавирусом

Сейчас в Украине нет необходимости привлекать студентов и интернов медицинских вузов к борьбе с COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Детали: Министр отметил, что студентов и интернов планировалось привлекать исключительно на добровольных началах для организационно-технических мероприятий по борьбе с коронавирусом, и они заполнили соответствующие анкеты.

Прямая речь: "Но на сегодня такой необходимости нет. У нас вполне хватает наших медицинских работников".

"Но если возникнет такая необходимость, у нас есть все данные о добровольцах, которые они заполнили, и они сразу будут привлечены. Эта работа ведется на уровне регионов, соответствующими лицами в департаментах здравоохранения".

Что предшествовало: 24 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует создать мобильные бригады из студентов-медиков, чтобы выявлять случаи заболевания COVID-19.

"Сейчас мы отрабатываем алгоритмы создания мобильных бригад, которые должны пойти на поддержку помощи семейным врачам. Поскольку семейных врачей, возможно, будет не хватать, чтобы первыми выезжать на вызовы к больным на дому.

Именно здесь потребуются студенты-медики, которые могут приехать, оценить состояние тяжести течения болезни", - говорил он.