Бельгія розпочне вихід з карантину на початку травня

Бельгія розпочне поступово виходити з карантину на початку травня, послаблення обмежень відбуватиметься у три етапи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Прем’єр-міністр Бельгії Софі Вільмес анонсувала детальний план послаблення карантинних обмежень в країні, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Перший етап почнеться 4 травня. З цього дня відновлюють роботу промислові підприємства. Через тиждень, 11 травня, відновлять роботу усі магазини.

Другий етап розпочнеться 18 травня. З цього дня відновлять навчання у школах, з пріоритетом для учнів тих класів, які мають складати екзамени. У класі одночасно навчатимуться не більше 10 учнів і всі учні, старші 12 років, та вчителі повинні будуть носити маски.

Також на цьому етапі відновлять роботу підприємства сфери послуг, які включають контакт з клієнтами – як перукарні, а також музеї. Дозволять зустрічі зі знайомими вдома, розширять кількість людей, які можуть бути присутні на весіллях чи похоронах.

Третій етап запланований на 8 червня: почнуть відновлювати роботу ресторани й готелі, компанії, що пропонують туристичні послуги.

Паралельно з послабленням карантинних обмежень, запроваджується "масковий режим" у громадському транспорті та школі.

Також планують збільшити спроможність тестування до 25 тисяч тестів на день, починаючи з 4 травня, а також – ретельніше відстежувати контакти хворих на коронавірус.

Прем’єрка зазначила, що зняття обмежень відповідно до цього плану враховуватиме розвиток епідемічної ситуації. Якщо кількість нових заражень знову зросте, не виключене повторне запровадження скасованих обмежень.

Нагадаємо, Бельгія запровадила карантинні обмеження 12 березня.

На сьогодні в країні виявлено більше 44 тисяч інфікованих коронавірусом, померли більше 6 тисяч хворих.

У Бельгії зараз найвищий рівень смертності від коронавірусу в Європейському Союзі. Влада пояснює це тим, що вони надають повні дані.