Бельгия начнет выход из карантина в начале мая

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Суббота, 25 апреля 2020, 12:12

Бельгия начнет постепенно выходить из карантина 4 мая, ослабление ограничений будет происходить в три этапа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес анонсировала детальный план ослабления карантинных ограничений в стране, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Первый этап начнется 4 мая. С этого дня возобновляют работу промышленные предприятия. Через неделю, 11 мая, возобновят работу все магазины.

Второй этап начнется 18 мая. С этого дня возобновят обучение в школах, с приоритетом для учащихся тех классов, которые должны составлять экзамены. В классе одновременно учиться не более 10 учеников. Все ученики, старше 12 лет, должны будут носить маски.

Также на этом этапе возобновят работу предприятия сферы услуг, при которых есть контакт с клиентами – как парикмахерские, а также музеи. Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.

Третий этап запланирован на 8 июня: начнут восстанавливать работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги.

Параллельно с ослаблением карантина, вводится "масочный режим" в общественном транспорте и школе.

Также планируется увеличить способность тестирования до 25 000 тестов в день, начиная с 4 мая, а также – тщательно отслеживать контакты больных коронавирусом.

Премьер отметила, что снятие ограничений в соответствии с этим планом будет учитывать развитие эпидемической ситуации. Если количество новых заражений снова возрастет, не исключено повторное введение отмененных ограничений.

Напомним, Бельгия ввела карантин 12 марта.

На сегодняшний день в стране выявлено более 44 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли более 6,5 тысяч больных.

В Бельгии сейчас самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европейском Союзе. Власти объясняют это тем, что они предоставляют полные данные.

Темы: Бельгия коронавирус


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