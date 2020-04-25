Мера Покрова на Дніпропетровщині підозрюють у розкраданні бюджетних грошей

Меру міста Покров на Дніпропетровщині Олександру Шаповалу повідомлено про підозру в розкраданні понад мільйона гривень бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт.

Джерело: Нацполіція, мер Дніпра Борис Філатов у Facebook

Деталі: Як повідомляє поліція області, посадовців міськради викрито в розкраданні понад мільйона гривень бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти міста.

Міському голові, керівникові та працівникові управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету міської ради, а також двом цивільним особам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366.

Дослівно: "Встановлено, що підконтрольними комерційними структурами укладалися договори на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти міста. В подальшому посадовці затверджували своїм підписом документи, до яких заздалегідь вносили недостовірні відомості щодо об’ємів та якості виконаних робіт. Ці документи були підставою для перерахування коштів на рахунки комерційних структур. Легалізували одержані кошти через товариства з ознаками фіктивності.

На даний час встановлено, що внаслідок протиправної діяльності завдано збитків на суму понад 1,3 мільйони гривень.

Крім того, було встановлено факти одержання посадовими особами міської ради "відкатів" за перерахування бюджетних коштів за виконані роботи".

Деталі: Проводиться понад 30 санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних, у їх транспортних засобах та в інших осіб, задіяних у злочинній схемі.

У поліції зазначили також, що вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Разом з тим, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що мова йде про мера Покрова Олександра Шаповала. За даними Філатова, його арештовано.

Пряма мова Філатова: "Вчора так звані "правоохоронці" кинули за ґрати мера міста Покров Олександра Шаповала та його підлеглих. Нібито ті створили "злочинну групу".

Але не врахували тієї обставини, що вже кілька років місто Покров Дніпропетровської області займає перше місце по країні в рейтингу прозорості влади: від держзакупівель до впровадження електронних реєстрів... Олександр Шаповал має бездоганну репутацію як серед мерів міст, так і антикорупційних організацій".