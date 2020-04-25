Мэра Покрова на Днепропетровщине подозревают в хищении бюджетных денег

Мэру города Покров на Днепропетровщине Александру Шаповалу сообщено о подозрении в хищении более миллиона гривен бюджетных средств при проведении ремонтных работ.

Источник: Нацполиция, мэр Днепра Борис Филатов в Facebook

Детали: Как сообщает полиция области, должностных лиц горсовета уличили в хищении более миллиона гривен бюджетных средств, которые выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города.

Городскому голове, руководителю и работнику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета городского совета, а также двум гражданским лицам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366.

Дословно: "Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договора на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. В дальнейшем чиновники утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности.

В настоящее время установлено, что в результате противоправной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона гривен.

Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы".

Детали: Проводится более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и у других лиц, задействованных в преступной схеме.

В полиции отметили также, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Вместе с тем, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что речь идет о мэре Покрова Александре Шаповале. По данным Филатова, он арестован.

Прямая речь Филатова: "Вчера так называемые "правоохранители" бросили за решётку мэра города Покров Александра Шаповала и его подчинённых. Якобы те создали "преступную группу".

Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров… Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций".