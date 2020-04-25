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Житель Тернополя на обсервації в лікарні покінчив життя самогубством

Субота, 25 квітня 2020, 13:45
Тернопільська міська комунальна лікарня № 3

Житель Тернополя, який перебував на обсервації після повернення з Польщі, покінчив життя самогубством.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Деталі: Тернополянин 14 квітня повернувся з Польщі. Протягом двох років він майже весь час жив за кордоном.

20 квітня потрапив на обсервацію у міську лікарню №3. Повідомляється, що симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття.

Дослівно: "Ввечері 24 квітня чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством. Причину самогубства встановить слідство".

Деталі: Повідомляється, що чоловіку було 39 років, він одружений, виховував 4 дітей. При цьому йому ніхто не приносив у лікарню передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.

Українська правда
Теми: Тернопількоронавірус
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