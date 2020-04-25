Житель Тернополя на обсервации в больнице покончил жизнь самоубийством

Житель Тернополя, который находился на обсервации по возвращении из Польши, покончил жизнь самоубийством.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом

Детали: Тернополянин 14 апреля вернулся из Польши. В течение двух лет он почти все время жил за границей.

20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3. Сообщается, что симптомов коронавируса у мужчины не было, три раза в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие.

Дословно: "Вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие".

Детали: Сообщается, что мужчине было 39 лет, он женат, воспитывал 4 детей. При этом ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.