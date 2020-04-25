Епідемія в Іспанії: знову одужало більше людей, ніж захворіло

661 перегляд
Субота, 25 квітня 2020, 13:52

Кількість загиблих в Іспанії за останню добу дещо зросла, порівняно з минулим днем. Водночас, кількість тих, хто одужав, знову перевищила кількість нових заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За останню добу від коронавірусу в Іспанії померли 378 людей. Це незначне зростання, порівняно з показником минулої доби, коли померли 367 людей. До цього кількість летальних випадків знижувалася 6 днів поспіль і не перевищувала 500.

Кількість людей, які одужали, другий день поспіль перевищила кількість нових інфікованих – виявили 2 944 нових хворих, тоді як одужали за добу 3353 осіб. 

Загалом з початку епідемії в Іспанії зареєстровано 223 підтверджених випадків коронавірусу. 22 902 хворих померли, 95 708 – одужали.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла заявив, що карантин допомагає досягати поставлених цілей, але країна все ще перебуває у важкій фазі, тому надзвичайний стан продовжили ще на 15 днів. 

Водночас, з неділі Іспанія пом’якшує карантин для дітей. Дітям до 14 років можна буде виходити з дому один раз на день протягом однієї години з 9 ранку до 9 вночі за один кілометр від будинку у супроводі відповідального дорослого. Прогулянки у парках заборонені. 

Читайте також: Відпустки епохи коронавірусу: коли Європа почне приймати літаки та туристів з України

Теми: Іспанія коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус в Іспанії: кількість померлих знижується, одужавших більше, ніж нових хворих 24 квітня 2020, 13:22
Коронавірус в Іспанії був з середини лютого і поширився без "нульового пацієнта" - звіт 23 квітня 2020, 16:27
Іспанія в третій раз продовжила надзвичайний стан 23 квітня 2020, 02:17
Усі новини
Головні новини
25 квітня. No time to die: рекордний ріст заражень, Трампа просять менше базікати, британці закуповуються алкоголем
Мера Покрова на Дніпропетровщині підозрюють у розкраданні бюджетних грошей
У МОЗ розповіли, хто виробляє українські ПЛР-системи
Кладовища в поминальні дні відвідувати заборонено – поліція
Усі новини
комікси

Комікси для тих, хто любить чорний гумор

здоров'я

Чи можна змінити свій метаболізм