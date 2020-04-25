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Епідемія в Іспанії: знову одужало більше людей, ніж захворіло

Субота, 25 квітня 2020, 13:52
Епідемія в Іспанії: знову одужало більше людей, ніж захворіло

Кількість загиблих в Іспанії за останню добу дещо зросла, порівняно з минулим днем. Водночас, кількість тих, хто одужав, знову перевищила кількість нових заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За останню добу від коронавірусу в Іспанії померли 378 людей. Це незначне зростання, порівняно з показником минулої доби, коли померли 367 людей. До цього кількість летальних випадків знижувалася 6 днів поспіль і не перевищувала 500.

Кількість людей, які одужали, другий день поспіль перевищила кількість нових інфікованих – виявили 2 944 нових хворих, тоді як одужали за добу 3353 осіб. 

Загалом з початку епідемії в Іспанії зареєстровано 223 підтверджених випадків коронавірусу. 22 902 хворих померли, 95 708 – одужали.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла заявив, що карантин допомагає досягати поставлених цілей, але країна все ще перебуває у важкій фазі, тому надзвичайний стан продовжили ще на 15 днів. 

Водночас, з неділі Іспанія пом’якшує карантин для дітей. Дітям до 14 років можна буде виходити з дому один раз на день протягом однієї години з 9 ранку до 9 вночі за один кілометр від будинку у супроводі відповідального дорослого. Прогулянки у парках заборонені. 

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Теми: Іспаніякоронавірус
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