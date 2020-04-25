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Эпидемия в Испании: выздоровевших опять больше, чем заболевших

Суббота, 25 апреля 2020, 13:52
Эпидемия в Испании: выздоровевших опять больше, чем заболевших

Количество погибших от коронавируса в Испании за последние сутки несколько выросло по сравнению с прошлым днем. В то же время, количество тех, кто выздоровел, снова превысило количество новых заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки от коронавируса в Испании умерли 378 человек. Это незначительный рост по сравнению с показателем за прошедшие сутки, когда умерли 367 человек. До этого количество летальных случаев снижалась 6 дней подряд и не превышала 500.

Количество людей, которые выздоровели, второй день подряд превысило количество новых инфицированных – обнаружили 2944 новых больных, тогда как выздоровели за сутки 3353 человек.

Всего с начала эпидемии в Испании зарегистрировали 223 подтвержденных случаев коронавируса. 22902 больных умерли, 95 708 – выздоровели.

Напомним, министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что карантин помогает достигать поставленных целей, но страна все еще находится в тяжелом фазе, поэтому чрезвычайное положение продлили еще на 15 дней.

В то же время, с воскресенья Испания смягчает карантин для детей. Детям до 14 лет можно будет выходить из дома один раз в день в течение одного часа с 9 утра до 9 ночью в одном километре от дома в сопровождении ответственного взрослого. Прогулки в парках запрещены.

Темы: Испаниякоронавирус
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