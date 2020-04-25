У Росії за добу майже 6 тисяч випадків коронавірусу

За останню добу в Росії підтверджені 5 966 випадків COVID-19, з них 2612 – у Москві.

Джерело: оперативний штаб по боротьбі з вірусом в РФ

Деталі: Всього в РФ зареєстровано 74 588 випадків коронавірусу. Одужало 6250 людей, померла 681 людина.

За останню добу в Росії від коронавірусу померло 66 осіб, одужало – 682.

У штабі зазначили, що 48,9% випадків виявлено активно у контактних осіб, які не мали клінічних проявів хвороби.

Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.

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