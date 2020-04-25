В России за сутки почти 6 тысяч случаев коронавируса

1061 просмотр
Суббота, 25 апреля 2020, 15:06

За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев COVID-19, из них 2612 – в Москве.

Источник: оперативный штаб по борьбе с вирусом в РФ

Детали: Всего в РФ зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. Выздоровело 6250 человек, скончался 681.

За последние сутки в России от коронавируса умерло 66 человек, выздоровело – 682.

В штабе отметили, что 48,9% случаев выявлены активно у контактных лиц, которые не имели клинических проявлений болезни.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

Знать большеСколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Росcия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Символ новой веры в путинской России 25 апреля 2020, 11:00
Москва поставила новый рекорд смертности от коронавируса 24 апреля 2020, 23:50
Вербовщиком шпиона из СБУ Шайтанова оказался фигурант дела MH17 – Bellingcat 24 апреля 2020, 18:11
Все новости
Главные новости
25 апреля. No time to die: рекордный рост заражений, Трампа просят меньше болтать, британцы закупаются алкоголем
Мэра Покрова на Днепропетровщине подозревают в хищении бюджетных денег
В Минздраве рассказали, кто производит украинские ПЦР-системы
Кладбища в поминальные дни посещать запрещено – полиция
Все новости
читай!

8 книг, чтобы понять мир медиа. рекомендуют журналисты

комиксы

Комиксы для тех, кто любит черный юмор

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!