Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России за сутки почти 6 тысяч случаев коронавируса

Суббота, 25 апреля 2020, 15:06
В России за сутки почти 6 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев COVID-19, из них 2612 – в Москве.

Источник: оперативный штаб по борьбе с вирусом в РФ

Детали: Всего в РФ зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. Выздоровело 6250 человек, скончался 681.

За последние сутки в России от коронавируса умерло 66 человек, выздоровело – 682.

В штабе отметили, что 48,9% случаев выявлены активно у контактных лиц, которые не имели клинических проявлений болезни.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

Знать большеСколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Росcия
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
Последние новости
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
Все новости...
Реклама: