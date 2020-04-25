В России за сутки почти 6 тысяч случаев коронавируса
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Суббота, 25 апреля 2020, 15:06
За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев COVID-19, из них 2612 – в Москве.
Источник: оперативный штаб по борьбе с вирусом в РФ
Детали: Всего в РФ зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. Выздоровело 6250 человек, скончался 681.
За последние сутки в России от коронавируса умерло 66 человек, выздоровело – 682.
В штабе отметили, что 48,9% случаев выявлены активно у контактных лиц, которые не имели клинических проявлений болезни.
Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.
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Украинская правда
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