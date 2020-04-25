Дощ, сніг та сильний вітер: на Україну суне циклон Воллі

Циклон на ім’я Walli 26 квітня зсунеться у східному напрямку. Він та його атмосферні фронти зумовлять найближчої ночі дощі у північній частині України, у багатьох центральних областях, смуга опадів дійде до Одещини.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Завтра вдень (26 квітня) дощі, подекуди з грозами, найбільш ймовірні на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, місцями у Луганській, Донецькій областях, а також подекуди незначні дощі пройдуть у західній частині України. У Карпатах можливий мокрий сніг. На решті території - без істотних опадів.

Південно-західний вітер поміняється на північно-західний, що зумовить зниження температури. Пориви вітру будуть сильними.

Пряма мова: "Температура повітря у неділю знизиться до +11+15 градусів, тепліше ще побуде на півдні та сході, до +15+19 градусів. Уважно. У ніч на понеділок в Україні, окрім півдня та сходу, ймовірні заморозки 0-3 градуси. У Києві найближчої ночі очікуються дощі, вдень 26-го квітня буде суха погода. Вітер зміниться на північно-західний, ймовірні сильні пориви - уважно! Температура повітря знизиться у столиці завтра вдень до +12 градусів".