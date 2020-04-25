Дождь, снег и сильный ветер: на Украину надвигается циклон Уолли

5757 просмотров
Суббота, 25 апреля 2020, 17:59

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: Завтра днем ​​(26 апреля) дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях, а также местами незначительные дожди пройдут в западной части Украины. В Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков.

Юго-западный ветер поменяется на северо-западный, и это приведет к снижению температуры. Порывы ветра будут сильными.

Прямая речь: "Температура воздуха в воскресенье снизится до +11 +15 градусов, теплее еще побудет на юге и востоке, до +15 +19 градусов.

В ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятны заморозки 0-3 градуса. В Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, днем ​​26 апреля будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятны сильные порывы - осторожно! Температура воздуха снизится в столице завтра днем ​​до +12 градусов".

Украинская правда
Темы: погода Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Воздух в Киеве почти в норме, погода будет способствовать очищению 25 апреля 2020, 14:11
Спасатели предупреждают, что выходные будут ветряными 25 апреля 2020, 09:44
В Украине днями потеплеет до +24° 24 апреля 2020, 21:18
Все новости
Главные новости
Коронавирус: ВОЗ предостерегает от выдачи "иммунных паспортов" выздоровевшим
25 апреля. No time to die: рекордный рост заражений, Трампа просят меньше болтать, британцы закупаются алкоголем
Мэра Покрова на Днепропетровщине подозревают в хищении бюджетных денег
В Минздраве рассказали, кто производит украинские ПЦР-системы
Все новости
финансы

Amazon, OLX, Rozetka и другие: как выбрать идеальную площадку для продаж

здоровье

Можно ли изменить свой метаболизм

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!