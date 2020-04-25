Дождь, снег и сильный ветер: на Украину надвигается циклон Уолли
Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook
Детали: Завтра днем (26 апреля) дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях, а также местами незначительные дожди пройдут в западной части Украины. В Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков.
Юго-западный ветер поменяется на северо-западный, и это приведет к снижению температуры. Порывы ветра будут сильными.
Прямая речь: "Температура воздуха в воскресенье снизится до +11 +15 градусов, теплее еще побудет на юге и востоке, до +15 +19 градусов.
В ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятны заморозки 0-3 градуса. В Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, днем 26 апреля будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятны сильные порывы - осторожно! Температура воздуха снизится в столице завтра днем до +12 градусов".