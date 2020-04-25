Дождь, снег и сильный ветер: на Украину надвигается циклон Уолли

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: Завтра днем ​​(26 апреля) дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях, а также местами незначительные дожди пройдут в западной части Украины. В Карпатах возможен мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков.

Юго-западный ветер поменяется на северо-западный, и это приведет к снижению температуры. Порывы ветра будут сильными.

Прямая речь: "Температура воздуха в воскресенье снизится до +11 +15 градусов, теплее еще побудет на юге и востоке, до +15 +19 градусов.

В ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятны заморозки 0-3 градуса. В Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, днем ​​26 апреля будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятны сильные порывы - осторожно! Температура воздуха снизится в столице завтра днем ​​до +12 градусов".