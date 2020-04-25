Київську клініку викрили на продажі немовлят за кордон

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Субота, 25 квітня 2020, 18:49

Правоохоронці у столиці викрили діяльність угрупування, що під прикриттям програми сурогатного материнства займалася протиправним вивезенням немовлят за кордон.

Джерело: пресслужба столичної прокуратури у Facebook

Дослівно: "За результатами тривалої спецоперації припинено діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон (ч. 2 ст. 149 КК України - Торгівля людьми)".

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, до організації вказаної схеми причетні керівники однієї з київських медклінік, що надає послуги у сфері репродуктивної медицини, а також група осіб, що підшуковувала в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства.

Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники оборудки, складав близько 50 тисяч доларів, з яких плата за організацію штучного запліднення становила $15 тисяч. А послуги щодо фіктивного одруження з іноземцями - від 1-1,5 тисяч доларів.

24 квітня Київська місцева прокуратура №6 спільно із працівниками Нацполіції межах спецоперації за адресами мешкання фігурантів, офісів, клініки та в автомобілях провела 11 обшуків, в ході яких було вилучено медичну документацію, паспорти громадян України та завірені копії паспортів громадян іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, гроші, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш носії.

У ході слідчих дій також встановили адреси квартир, де утримувалися новонароджені діти до вирішення питання про їх переміщення через кордон.

Так, у квартирі хостельного типу на території Солом’янського району столиці правоохоронці знайшли 5 новонароджених дітей віком від 2 до 6 тижнів, які перебували під наглядом двох жінок та чоловіка.

Немовлят доправили до дитячих лікарень міста Києва.

На даний момент правоохоронці аналізують вилучену документацію та перевіряють близько 140 іноземних громадян на причетність до незаконного переміщення дітей за кордон.

 
 
 

Українська правда
Теми: діти Київ прокуратура поліція


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