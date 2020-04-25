Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київську клініку викрили на продажі немовлят за кордон

Субота, 25 квітня 2020, 18:49
Київську клініку викрили на продажі немовлят за кордон

Правоохоронці у столиці викрили діяльність угрупування, що під прикриттям програми сурогатного материнства займалася протиправним вивезенням немовлят за кордон.

Джерело: пресслужба столичної прокуратури у Facebook

Дослівно: "За результатами тривалої спецоперації припинено діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон (ч. 2 ст. 149 КК України - Торгівля людьми)".

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, до організації вказаної схеми причетні керівники однієї з київських медклінік, що надає послуги у сфері репродуктивної медицини, а також група осіб, що підшуковувала в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства.

Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники оборудки, складав близько 50 тисяч доларів, з яких плата за організацію штучного запліднення становила $15 тисяч. А послуги щодо фіктивного одруження з іноземцями - від 1-1,5 тисяч доларів.

24 квітня Київська місцева прокуратура №6 спільно із працівниками Нацполіції межах спецоперації за адресами мешкання фігурантів, офісів, клініки та в автомобілях провела 11 обшуків, в ході яких було вилучено медичну документацію, паспорти громадян України та завірені копії паспортів громадян іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, гроші, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш носії.

У ході слідчих дій також встановили адреси квартир, де утримувалися новонароджені діти до вирішення питання про їх переміщення через кордон.

Так, у квартирі хостельного типу на території Солом’янського району столиці правоохоронці знайшли 5 новонароджених дітей віком від 2 до 6 тижнів, які перебували під наглядом двох жінок та чоловіка.

Немовлят доправили до дитячих лікарень міста Києва.

На даний момент правоохоронці аналізують вилучену документацію та перевіряють близько 140 іноземних громадян на причетність до незаконного переміщення дітей за кордон.

 
 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: дітиКиївпрокуратураполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Усі новини...
діти
На Львівщині 9-річний музикант зібрав за рік понад 2,5 млн грн на ЗСУ
Ваша дитина краде: причини та що робити батькам
Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ
Останні новини
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
Усі новини...
Реклама: