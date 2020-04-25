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Киевскую клинику уличили в продаже младенцев за границу

Суббота, 25 апреля 2020, 18:49
Киевскую клинику уличили в продаже младенцев за границу

Правоохранители в столице разоблачили деятельность группировки, которая под прикрытием программы суррогатного материнства занималась противоправным вывозом детей за границу.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook

Дословно: "По результатам длительной спецоперации пресечена деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу (ч.2 ст.149 УК Украины - торговля людьми)".

Детали: Согласно материалам следствия, к организации указанной схемы причастны руководители одной из киевских медклиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которая подыскивала в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Общий размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, составлял около 50 тысяч долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла $15 тысяч. А услуги по фиктивному браку с иностранцами - от 1-1,5 тысяч долларов.

24 апреля Киевская местная прокуратура №6 совместно с работниками Нацполиции в рамках спецоперации по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях провела 11 обысков, в ходе которых была изъята медицинская документация, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, деньги, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш носители.

В ходе следственных действий также установили адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители нашли 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

Младенцев доставили в детские больницы Киева.

На данный момент правоохранители анализируют изъятую документацию и проверяют около 140 иностранных граждан на причастность к незаконному перемещению детей за границу.

 
 
 

Украинская правда

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Темы: детиКиевпрокуратураполиция
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