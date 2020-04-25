Епідемія у Британії: загиблих за добу знову більше 800

У Британії кількість загиблих від коронавірусу за добу знову перевищила 800.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я та соціального захисту Британії.

За останні 24 години у лікарнях Британії від коронавірусу померли 813 людей. Це суттєво більше, ніж у попередні два дні, коли повідомляли про 684 та 616 загиблих відповідно. До цього останній раз добова кількість померлих перевищувала позначку "800" у вівторок, 21 квітня – 823 загиблих.

Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу у Британії перевищила 20 тисяч – 20 319 померлих.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Британії досягла 148 377. За останню добу ця цифра зросла на 4913 – що на понад 470 випадків менше, ніж напередодні.

Станом на 25 квітня, тест на коронавірус здали майже 518 тисяч британців, за останню добу зробили понад 28 тисяч тестів.

Нагадаємо, у середу, 22 квітня, міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок підтвердив, що країна досягла піку епідемії коронавірусу.