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Эпидемия в Британии: погибших за сутки снова больше 800

Суббота, 25 апреля 2020, 19:05
Эпидемия в Британии: погибших за сутки снова больше 800

В Британии количество погибших от коронавируса в сутки снова превысило 800.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

За последние 24 часа в больницах Великобритании от коронавируса умерли 813 человек. Это существенно больше, чем в предыдущие два дня, когда сообщали о 684 и 616 погибших соответственно. До этого последний раз суточное количество умерших превышало отметку "800" во вторник, 21 апреля – 823 погибших.

Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

Общее количество погибших от коронавируса в Великобритании превысило 20 тысяч – 20 319 умерших.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Британии достигло 148 377. За последние сутки эта цифра выросла на 4913 – что более чем на 470 меньше, чем количество новых случаев накануне.

По состоянию на 25 апреля, тест на коронавирус сдали почти 518 тысяч британцев, за последние сутки сделали более 28 тысяч тестов.

Напомним, в среду, 22 апреля, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.

Темы: Великобританияэпидемиякоронавирус
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