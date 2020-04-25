Епідемія в Італії: кількість хворих зменшується 5-й день поспіль

Кількість активних випадків коронавірусу в Італії знизилася ще на тисячу. Ця тенденція спостерігається вже 5-й день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

За останні 24 години від Covid-19 померли 415 хворих. Це найменша кількість загиблих за добу за увесь останній тиждень. Вчора повідомляли про 420 померлих.

За останню добу виявили 2 357 нових випадків – менше, ніж 3 021 напередодні, та дещо менше, ніж позавчора (2646 нових випадків).

Одужали за добу 2622 людей – більше, ніж захворіли.

Кількість активних випадків – хворих, які на даний час мають позитивний результат тесту – знизилася ще на тисячу, порівняно з попереднім днем – зараз це 105 847 хворих, порівняно з 106 848 вчора. Цей показник вперше з початку епідемії в Італії знизився 21 квітня і відтоді зменшується вже п’ять днів поспіль.

У лікарнях перебувають 21,533 хворих, з них 2102 – у відділеннях інтенсивної терапії, що на 71 менше, ніж вчора.

У Ломбардії, епіцентрі епідемії, зафіксували 713 нових випадків – на майже 300 менше, ніж вчора; померли 163 хворих. Одужали 790 людей – що також більше, ніж кількість нових хворих. Загальна кількість госпіталізованих знизилася до 8489 – на 302 пацієнти, порівняно зі вчорашнім днем.

Загалом з початку епідемії в Італії зафіксували 195 351 випадків коронавірусу. З них 26 384 хворих – померли, одужали – 63 120.

Як повідомлялося, уряд Італії підтвердив намір зняти частину обмежень з 4 травня, однак правила будуть відмінними у різних частинах країни.

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