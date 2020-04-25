Эпидемия в Италии: количество больных уменьшается 5-й день подряд

Количество больных коронавирусом в Италии снизилось еще на тысячу. Эта тенденция наблюдается уже 5-й день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа от Covid-19 умерли 415 больных. Это наименьшее количество погибших за сутки за всю последнюю неделю. Вчера сообщали о 420 погибших.

За последние сутки обнаружили 2 357 новых случаев – меньше, чем 3021 накануне, и несколько меньше, чем позавчера (2646 новых случаев).

Выздоровели за сутки 2622 человек – больше, чем заболели.

Количество активных случаев – больных, которые в настоящее время имеют положительный результат теста – снизилось еще на тысячу, по сравнению с предыдущим днем,​- сейчас это 105 847 больных, по сравнению с 106 848 вчера. Этот показатель впервые с начала эпидемии в Италии снизился 21 апреля и с тех пор уменьшается уже пять дней.

В больницах находятся 21 533 больных, из них 2102 – в отделениях интенсивной терапии, что на 71 меньше, чем вчера.

В Ломбардии, эпицентре эпидемии, зафиксировали 713 новых случаев – почти на 300 меньше, чем вчера; умерли 163 больных. Выздоровели 790 человек – также больше, чем количество новых больных. Всего с начала эпидемии в Италии зафиксировали 195351 случаев коронавируса. Из них 26 384 больных - умерли, выздоровели - 63,120.

Как сообщалось раньше, правительство Италии подтвердило намерение снять часть карантинных ограничений с 4 мая. В разных частях страны правила будут отличаться.

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